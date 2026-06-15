◆米大リーグアスレチックス―ロッキーズ（１４日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１４日（日本時間１５日）、米ラスベガスで行われたアスレチックス戦に先発し、５回９７球で９安打を浴び、メジャー移籍後ワーストの８失点だったが、ロッキーズ球団史上最多の２３得点と援護に恵まれて自身３連勝となる７勝目（４敗）をつかんだ。日本人メジャーリーガーが８失点しながら