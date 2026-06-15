ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が同８位のオランダと２―２で引き分けたことを速報した。試合はＮＨＫが生中継したため、総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「いやぁ…詳しくはないんだけど」とし「格上のオランダ相手に初戦で引き分けっていうのは…喜んでいいんじ