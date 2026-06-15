福山雅治の全国アリーナツアー＜NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声(りゅう、かみなりすなわちこえをはっす)＞東京公演が6月13日に日本武道館で開催された。＜WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声＞は1月に兵庫・GLION ARENA KOBEで開幕。6月28日のあなぶきアリーナ香川まで、約半年間にわたり計13会場で28公演が行われる。同ツアーでは4月24日および25日に日本武道館公演を実施しており、その際には9月9日にリ