お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が13日、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生と2ショットを公開した。 【写真】高校時代がよみがえる！意外な2ショット 「やっと会えた！！丸山ゴンザレスさん！！」と投稿し、TBS系「クレイジージャーニー」などに出演する裏社会ジャーナリストの丸山ゴンザレス氏と肩を組む写真を掲載。「実は、高校の同級生サンキューーーー