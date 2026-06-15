宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」の主題歌などで知られる歌手の米良美一が12日、自身のインスタグラムで懐かしの大物歌手との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】何もかも包み込むような温かな表情人柄がにじむ姿 米良は「御守りのような一枚」と題して投稿。「一度だけお仕事ご一緒させていただきました」と述懐し、思い出に残るワンシーンを披露した。アップしたショットでは、襟足長めの茶髪