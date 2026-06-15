交流戦が終盤に入り、上位陣の順位変動も目まぐるしいプロ野球。大勢の観客が詰めかけるスタジアムでは、試合前の始球式&ファーストピッチセレモニーにも注目が集まっている。 【写真】NiziUコンビのかわいさにナニワのファンも大歓声 京セラドームでは、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAとMIIHIが登場。2人並んでキュートな投球を披露した。7人組アイドルグループ「