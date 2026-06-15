「絶対に2失点目しなければ絶対追いつける」と失点後も焦れずにプレー「技術とか戦術とか関係なく、メンタリティー的に非常に成熟したチームになっている」。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ代表戦後、取材に応じた日本代表MF堂安律は、タフなゲームを戦い抜いたチームの精神的な成長に強い手応えをにじませた。準備したことを全て話し合い、失点したあとも焦れずにやれた戦いぶりに「かなり手応えのある