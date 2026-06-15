「今日見てもらえればレベルの違うベンチの熱さだったと思う」日本代表は現地時間6月14日、アメリカのテキサス州ダラスで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。出番のなかったDF長友佑都は試合後、「最終的に引き分けに持ち込んで勝ち点1取れたのは良かった。日本人の魂を見せられたと思います」と激闘を振り返った。強豪オランダを相手に、日本は2度のリードを許す苦しい