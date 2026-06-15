左サイドで先発出場し、後半12分に同点ゴールをマーク日本代表MF中村敬斗は現地時間6月14日、アメリカのテキサス州ダラスで行われた北中米W杯の初戦オランダ戦に先発出場し、同点弾をマーク。2-2で引き分けに貢献した。W杯初出場でゴールを決めた中村は「強豪相手の勝ち点1は自身になると思う」と手応えを口にした。 1点ビハインドで迎えた後半12分、左サイドまで進出したMF久保建英がボールをキープすると、中村へマイナスのパ