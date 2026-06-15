「この大会に、この4年間すごい懸けてきてた」日本代表のMF鎌田大地がインタビューに応じ、強豪オランダとのグループステージ初戦を振り返った。チームを同点に導くゴールを奪った鎌田は「今まで結果が出ない時、自分がどれだけ熱量を持って取り組んできたかっていうのが、やっぱり神様が見てくれてると思う。そういう意味で、チームの同点に導けるゴールが奪えてよかった」と語り、大舞台での価値ある一撃に喜びを示した。試