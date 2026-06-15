米国とイランの終戦了解覚書（MOU）締結が目前との見方が出る中、イスラエルがレバノンの首都ベイルート南部郊外に対する空爆を実施した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とイスラエル・カッツ国防相は14日（現地時間）、共同声明を通じて、「イスラエル軍は、ヒズボラがイスラエル領土に向けて攻撃を加えたことへの対応として、ベイルートのダーヒエ地区にあるヒズボラのテロ施設を攻撃した」と明らかにした。あわせて「