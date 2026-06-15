米国とイランによる終戦および非核化に向けた了解覚書（MOU）の締結が迫る中、合意案の輪郭が明らかになりつつある。最大の争点とされてきたホルムズ海峡の開放とイランの非核化問題で、双方が接点を見いだしたとの報道が出た。ロイター通信は14日（現地時間）、イラン高官の言葉を引用して「米国とイランの終戦MOU最終案には、ホルムズ海峡の即時開放などの内容が盛り込まれた」と報じた。報道によると、イランはホルムズ海峡をす