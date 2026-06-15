パキスタンの首都イスラマバードで、米イランの戦闘終結に向けた覚書を巡るニュースを読む男性＝14日（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は14日、イランとの戦闘終結に向けた覚書が「成立した」と交流サイト（SNS）で発表した。イランのガリババディ外務次官も15日、国営テレビで覚書を最終決定したと発表。米イラン双方が合意に達したと発表した。パキスタン政府によると19日にスイスで署名