サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１５日、グルーリーグＥ組のドイツ−キュラソーが行われ、ドイツが７−１で勝利した。ドイツ７―１キュラソードイツが大勝した。序盤から細かいパス回しで押し込み、６分にヌメチャが先制点。同点とされたものの、３８分にＣＫからシュロッターベックが頭で決めて勝ち越し、後半もたたみかけた。初出場のキュラソーはコメネンシアがＷ杯初得点を挙げたが、その後は