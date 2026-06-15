オランダを訪問中の天皇皇后両陛下は、サッカー・ワールドカップの日本代表の初戦、対オランダの試合を国王夫妻と一緒に観戦されました。こちらがオランダ王室から提供した写真です。両陛下は「サムライブルー」、ウィレムアレクサンダー国王夫妻はオランダを象徴する「オレンジのライオン」のタオルを首にかけ、さらに国王の横には夫妻の愛犬「マンボ」とみられる姿も映っています。オランダ王室の公式インスタグラムには、「スポ