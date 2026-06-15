材料の高騰やスタッフの高齢化などのため閉店する店も少なくない。しかし王道だけでなく席を設けながらも志は立ち食い、さらにはアイデアで勝負といった新店も登場している。まずは、心と胃に希望を与えてくれるそんな新店から紹介します。今日はいつもの店をやめて、こちらのお店で一杯はいかがですか？日本の蕎麦＋ミャンマーの味＝新たな美味！『そば・うどん芽衣や』＠小岩2025年12月にオープンし、早くも立ち食いマニアに注