「一晩寝れば大丈夫」と思っていた疲れが、なかなか抜けない。そんな人は、休み方そのものを見直したほうがいいかもしれない。体力のある人ほど“がんばり方”だけでなく“休み方”も戦略的に組み立てている。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力がすべて』。いまある体力を、どのように伸ばし、配分するのかを説いた本書から、一部を抜粋・編集し、「やりかけの仕事」と上手く向き合うヒントを