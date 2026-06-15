現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の壮絶ドローに終わった。互いにチャンスを掴みながらも０−０で前半を終えると、後半にゲームは激しく動く。51分にＣＫの流れからファン・ダイクに頭で先制点を奪われた日本だったが、57分に中村敬斗が鮮やかな一撃で同点とする。しかし64分、サマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれて勝ち越されたが...。89分に途中出場の小川航