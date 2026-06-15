日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。２−２でドロー決着となった。森保ジャパンはFIFAランキング８位相手に、前半はスコアレスで終え、後半にフィルジル・ファン・ダイクの得点で先制を許したものの、57分に中村敬斗が鮮烈なミドルで同点弾をマーク。しかし64分に再び勝ち越された。それでも終了間際、右CKから小川航基がヘディングシュートを決めて劇的な同点弾。強