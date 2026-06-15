本田氏の思い切った解説が話題を呼んでいる(C)Getty Images現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、日本代表はオランダと対戦。同戦解説にサッカー元日本代表MF本田圭佑氏が解説として登場し、ズバズバ切り込み、ネット上で大きく反響を呼んでいる。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る戦前から注目が高まっていた