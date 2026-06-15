一時同点となるゴールを決めた中村。キレのあるドリブルでオランダ守備陣に穴をあけた(C)Getty Images森保ジャパンが及第点のスタートだ。北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表−オランダ代表が現地時間6月14日に行われ、2−2の引き分けに終わった。「今大会のダークホースの一角」と前評判の高かった森保ジャパンが同組最大のライバルと互角の戦いを演じ、悪くないスタートを切った。【動画】中村敬斗の右足！小川航基