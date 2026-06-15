【ミッドランド（米ミシガン州）共同】2人一組で競う米女子ゴルフのダウ選手権は14日、ミシガン州ミッドランドのミッドランドCC（パー70）でホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールで最終ラウンドが行われ、4位スタートの勝みなみ、渋野日向子組が65で回り、通算12アンダーの268で古江彩佳、西村優菜組と並んで日本勢トップの5位に入った。双子姉妹の岩井明愛、千怜組が64で通算11アンダーの7位、畑岡奈紗、高真栄