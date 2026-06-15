『NHK連続テレビ小説』のヒロインのそばで、時にはライバルとして時には親友として寄り添い、視聴者の記憶に残ってきた“バディ”たち。あなたが思う、2人でいたからこそ物語がより深く面白くなったと思うコンビは？【結果一覧】朝ドラ女性同士の「最強バディ」ベスト5朝ドラ『風、薫る』（NHK）をはじめ、『銀河の一票』（関西テレビ／フジテレビ系）、『月夜行路―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）、『未解決の女 警視庁