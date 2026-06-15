◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2度のリードを奪われながらも、引き分けに持ち込んだ。0―1の後半12分に同点弾を挙げたMF中村敬斗は「強豪相手に勝ち点1を取れたこと、2回のビハインドから追いつけたのは、これから戦っていく上で大きな自信になる」と試合を