「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。敗戦危機だったが、後半４４分に小川航基が同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。試合後には主将の板倉滉が、