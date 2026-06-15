サッカー・ワールドカップ北中米３か国大会に出場している日本代表は日本時間１５日午前５時から１次リーグＦ組で、初戦のオランダ戦に臨んだ。日本代表（世界ランキング１８位）は同８位のオランダに２度のリードを許しながらも粘り強く追いつき、２−２で引き分けて、勝ち点１を分け合った。