裏金事件はなぜ単なる「収支報告書のミス」で片付けられたのか……。東京地検のストーリーに合わせた後付けの証拠作り、その決定的な文書を手に入れた！裏金事件における検察側の「捜査の欠陥」櫛で整えられた頭髪が、実直そうな人柄を物語っていた。黒い法服やダークスーツ姿ばかりの法廷で、78歳（当時）になるという男性の真っ白な髪色が目を引いた。3月に結審した自民党の大野泰正元参院議員の裁判（6月23日に東京地裁で判決）