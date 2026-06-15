俳優ニコラス・ケイジが、デヴィッド・ボウイからかつて授かったという“再発明”の助言を明かした。ドラマ「スパイダー・ノワール」についての米インタビューで語っている。 「スパイダー・ノワール」でケイジが演じるのは、1930年代のニューヨークを生きる私立探偵ベン・ライリー。街が求める“完璧なスーパーヒーロー”像と、自身の不完全さとのあ