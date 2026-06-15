年金額改定通知書が届き、金額を見て安心していたのに、実際に振り込まれた金額が思ったより少なくて驚いたという方は少なくありません。「年金が減らされたのでは？」「何か手続きが必要なのでは？」と不安になることもあるでしょう。 しかし、多くの場合は年金額が間違っているわけではありません。年金からは税金や保険料が差し引かれており、通知書に記載された金額と実際の振込額が異なることがあります。 この