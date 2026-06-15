巨匠監督スティーブン・スピルバーグが、『007』シリーズの監督を断られていた事実を明かした。 ポッドキャスト「The Rest Is Entertainment」に登場したスピルバーグは、『007』シリーズ第1作『007／ドクター・ノオ』（1962）以来、「ずっとジェームズ・ボンド映画を撮りたいと思っていた」と告白。しかし、プロデューサーの“キュビー”ことアルバート・R