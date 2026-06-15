井上誠一設計の鶴舞CCの東コース4番、ショートホールのビーチバンカー。それは井上誠一が、世界ランキング1位のパインバレーゴルフクラブ（1922年開場）の14番ショートホールのビーチバンカーを見て、そのアイデアを拝借したものです。これは『井上誠一のコースデザイン』（一季出版株式会社）という本の中に書いてあります。滅多に公の場に出ない井上誠一ですが、一度コースデザインの研究会を催し、その時に海外視察の話をしてい