女優ムン・ガヨンが、華麗なドレス姿で魅了した。最近、ムン・ガヨンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ムン・ガヨン「ほぼ全部見えてる…」キャプションには、イタリア語で「素晴らしい夜」という言葉などを綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、イタリア・ミラノで開催された高級ジュエリーブランド「DAMIANI（ダミアーニ）」のイベントに参加したときのものである。（写真＝ムン・ガヨンInstagram）写真のなか