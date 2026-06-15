競馬には、教科書通りにいかないことがままある。今週末、宝塚記念に矢作厩舎から出走する予定のシンエンペラーもその一頭だ。【前編記事】『「道悪ならば適性◎」シンエンペラー逆襲Ｖへ…矢作調教師も虎視眈々「宝塚記念と凱旋門賞は直結するからこそ…」』よりつづく。2019年の宝塚記念を圧勝したリスグラシューちなみに、僕がいままで手がけた中で一番凱旋門賞に連れて行きたかったのはリスグラシュー（'19年度のJRA賞年度代表