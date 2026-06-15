関西サッカーリーグ（2026/27 第61回 The KSL アストエンジ 関西サッカーリーグ）1部は、13日と14日に第7節の4試合が行われた。元日本代表FW岡崎慎司氏が理事を務めるFC BASARA HYOGO（バサラ兵庫）は、14日にIKOMA FC 奈良（生駒）とホームの三木総合防災公園陸上競技場（兵庫県三木市）で対戦し、3-2で勝利。勝点を14に伸ばし、2位で前半戦を折り返した。首位は同じ兵庫県勢のCento Cuori HARIMA（チェント・クオーリ・ハリマ