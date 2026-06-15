『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。部下が退職することになってしまい…。「退職する社員を見送るヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「大丈夫か、Z世代…」部下に今後のキャリアプランを聞いた時に返ってきた“予想外の反応”』【第1話を読む