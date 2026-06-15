遠心分離機や蒸留器が並ぶラボで 石川県能登町出身で、同町を拠点にジェラート会社を営み、世界で勝負する。地元の食材を愛し、口のなかにふんわりと広がっては消える幸せをとことん追い求める――。それを支えるのは、科学とアモーレ（愛）です。たゆまぬ追究から生み出された新たな味の数々は、味わう人を魅了します。イタリアのリゾート地リミニで1月に開かれた、ジェラート・菓子職人の国別対抗戦「ジェラートワー