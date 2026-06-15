もはや資本主義は「マスク主義」に変わった。すべてのインフラをイーロン・マスクが支配するシステムを、アメリカでは「マスキズム」と呼び始めている。その定義とは？（本記事は、『マスキズム 新たな独占の時代』（飛鳥新社）の内容を再編集したものです）。マスク個人ではなく、マスクが独占する社会システムという視点誰もがイーロン・マスクには持論がある。「人類をSF的な未来へと導く天才起業家だ」「金融バブルを膨らませ