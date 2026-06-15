何気なく送ったLINEでも、女の子に束縛されていると感じさせることもあるようです。しかし、ほとんどの場合、どんな内容が嫌だったのかを女の子の方から教えてくれることはありません。音信不通になるなど態度で示してくることはありますが・・・。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のアンケートをもとに、「『束縛されてる！』と感じさせるLNE９パターン」をご紹介いたします。【１】「LINEは５分以内に返事して」（