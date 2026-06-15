25歳のときに株式投資で1億円を溶かし、30歳のときに詐欺被害で2億円を失う……。ふつうの人なら心が折れてしまうような修羅場を、彼はいかにして乗り越えたのか。特定領域に縛られず、顧客の「困った」を商いの力で解決する開発型商社「株式会社まる優」代表取締役の財部優次郎氏が、泥水をすすりながら見つけた、実践的な「生き残りの技術」を語る。※本稿は、林尚弘と令和の経営者研究会・著『令和の経営者』（サンライズパブリ