「セロテープ®」「ケアリーヴ™」をはじめ、ステーショナリー、医療用製品、産業用向け製品、ヘルスケアグッズ、キッチン雑貨など、粘着技術を活かした多くの商品を展開する。19年から社長を務める高津敏明氏（59歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）ニチバン株式会社代表取締役社長高津敏明66年、兵庫県生まれ。関西大学工学部を卒業後、90年にニチバン入社。生産技術開発に約20年携わり、12年に経営企