突然ですが、「タコハイ」が何の略か知っていますか？意外と知らない人多数！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「多幸（たこう）ハイボール」でした！「こだわり酒場のタコハイ」は、サントリーの「こだわり酒場」ブランドから2023年3月に登場した缶入りのプレーンサワーです。「タコ」という言葉から海のタコを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実はタコは一切入っていません。「タコ」の由来は「多幸（たこう）