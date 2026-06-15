◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本が、準優勝３度の同８位・オランダとの初戦を迎え、２―２で引き分けた。日本が過去のＷ杯でＦＩＦＡ１０以内のチームから勝ち点を獲得したのは、前回２２年カタール大会１次リーグのスペイン戦（２〇１）が初めてだった。２大会連続で世界のトップ１０から、Ｗ杯で勝ち点を獲得するのは初となっ