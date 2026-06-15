◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。０―０の後半５分、右クロスからＤＦファンダイクにディングで先制点を奪われた。後半１２分に左サイドの崩しから最後はＭＦ中村敬斗が右足で豪快なゴールを挙げ、同点とした。だが、後半１９分にＦＷシュメルビル