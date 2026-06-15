台湾の野球チーム・楽天モンキーズのチアチーム「Rakuten Girls」の元メンバーで、日本で「かわいすぎるチアリーダー」として人気を集めているリン・シャン（28）。【写真】「かわいすぎる台湾チア」リン・シャンと熱愛が報じられたマー・ジェソン選手。他、日本の火鍋店から出てきたリン・シャン、ビキニやミニスカを披露する姿なども今年開催のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では台湾代表チアとして来日し、東京