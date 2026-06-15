博士課程で欧州に渡った若手研究者が見た「残酷な格差」「日本ではこんな大きな研究は、旧帝大クラスでもないとなかなかできませんよ」オーストリアの大学に留学したばかりの頃、鉄道車両のブレーキに関する研究に取り組む李白さん（Xアカウント名、30代）は、指導教授との打ち合わせの中でそう打ち明けた。すると教授は驚いた表情を浮かべ、こう問い返したという。「それではどうやって後進を育てるんだ？」李白さんにとって、そ