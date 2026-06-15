あの岩波『世界』の伝説的連載「メディア批評」が、現代ビジネスで奇跡の復活！今回のテーマは「記者クラブに問う」。質問は1社1問まで、フリー記者はシャットアウト――。国民の疑問をぶつけるはずの首相会見が、今や官邸の“言いなり舞台”と化している。その裏にあるのは、官邸によるメディア支配と、特権に甘んじて牙を抜かれた記者クラブの事なかれ主義。海外メディアからも冷視される、日本のジャーナリズムの歪んだ実態に迫