「元レディース総長」が「元受刑者」を支援廣瀬伸恵さん（47歳）は、覚醒剤取締法違反などで2度の服役を経て、獄中出産したという壮絶な過去の持ち主だ。10代の頃は、北関東で名を轟かせたレディース「魔罹啞（マリア）」の総長としても知られていた。出所後は更生の道を歩みつつ、元受刑者を受け入れる会社の経営者として奮闘。2018年には、栃木県栃木市で自身が経営する建設解体業者を「協力雇用主」に登録した。協力雇用