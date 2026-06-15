あなたはどんな意味かわかりますか？「三つ子の魂百まで」、どんな意味かわかりますか？三つ子とは、3人同時に生まれた赤ちゃんのことではなく、1〜2歳程度の幼児を意味します。気になる正解は…気になる正解は…「幼い頃に形成された性格や気質は、歳を重ねても一生変わらない」でした！源氏物語の一節「筆取る道と碁打つこととぞあやしう魂のほど見ゆるを（筆で字を書くことや碁を打つことは不思議と生まれ持ったものが見える