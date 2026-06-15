JOGMEC――。独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構」がその正式名称だ。石油、天然ガス、金属鉱物など、日本の産業に欠かせない資源を安定して確保するため、海外の鉱山開発や資源権益の取得を資金面・技術面から支援する政府系機関である。英語表記を略して、JOGMECという。そんな聞きなれない名称の団体に世界の注目が集まっている。軍事だけが「安全保障」ではないEUの欧州委員会は'25年12月、レアアースなど重要資源に