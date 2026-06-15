『流浪の月』『汝、星のごとく』で二度の本屋大賞を受賞した作家・凪良ゆうさんの最新短編集『多類婚姻譚』が直木賞候補となった。本作は結婚をキーワードに、セクシュアリティやジェンダー、貧富の格差、恋愛と結婚など、すべての人々が抱える「違い」とともに生きていくことを考えさせられるエンターテインメントだ。その中で共感を呼んでいるテーマのひとつが「東京と地方の格差」だ。本作2話の「Beautiful Dreamer」の主人公は